Beregszászban fogtak el egy kiskorú megrontásával vádolt magyar állampolgárt

A Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy Interpol által körözött magyar állampolgárt, akit kiskorú elleni szexuális erőszak miatt ítéltek el. A hatóságokhoz arról érkezett információ, hogy a 49 éves, nemzetközi körözési listán szereplő férfi megyénkben tartózkodhat.

A rendőrségnek sikerült kinyomoznia, hogy a körözött személy 2025 végén a hivatalos határátkelőket elkerülve, illegálisan lépett Ukrajna területére. Az operatív egységek kiderítették, hogy a bűnöző Beregszász városában, egy bérelt lakásban bujkált.

Ennek eredményeként a nemzetközi rendőri együttműködésért felelős megyei osztály bűnügyi nyomozói és a Beregszász Járási Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vették és fogdába zárták a körözött személyt.

A férfi nemzetközi körözését a magyarországi bűnüldöző szervek rendelték el, mivel ügyében hatályos bírósági ítélet született. A bűnözőt élettársának kiskorú lánya elleni szexuális erőszak miatt 2025 márciusában 7 év börtönbüntetésre ítélte a magyar bíróság.

Őrizetbe vételéről tájékozatták Magyarország Főkonzulátusát. A hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések értelmében a fogvatartottat hamarosan átadják a körözést kezdeményező magyarországi szerveknek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség