Ismeretlen jótevő – ismét jótékonykodtak a rózsahölgyek

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága sikeres évet zárhatott, hisz több jótékonysági projektet is sikerült megvalósítani 2021-ben. Az évet az Ismeretlen jótevő nevű programmal zárták: öt nehéz sorsú gyermek karácsonyát tették szebbé a téli ruhatáruk felújításával. Mező Dianna, a szervezet elnöke elmondta: a gyermekek alsó és felső ruházatot, csizmát, sálat és sapkát is kaptak, hogy karácsony ünnepén ne csak a lelküket, de a testüket is melegség töltse el.

A rózsahölgyek a gyerekekkel és hozzátartozóikkal közösen választották ki a megfelelő ruhadarabokat. A program a BGA Zrt közbenjárásával, a Magyar Kormány Támogatásával valósult meg.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma