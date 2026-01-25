Járművezetők figyelmébe: csúszásveszély az utakon
Január 25-én reggel Kárpátalja nagy részén jeges utakra kell számítani – figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.
A sofőröket arra kérik, hogy fokozott óvatossággal vezessenek. Válasszanak biztonságos sebességet, és tartsák be a követési távolságot. A gyalogosok szintén óvatosan közlekedjenek a gyalogátkelőhelyeken és a járdákon.
Megyénkben egyes fokozatú, sárga riasztás van érvényben.