Jelentős időjárásromlás várható Kárpátalja nagy részén

A Kárpátalja területére kiterjedő, markáns ciklonális hatások következtében jelentősen romlik az időjárás november 21-én este, valamint november 22-én éjszaka és délelőtt folyamán.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége figyelmeztetést adott ki.

A szakemberek szerint a következő 24 órában több veszélyes jelenség is kialakulhat, amelyek helyenként komoly fennakadásokat okozhatnak a közlekedésben és az infrastruktúra működésében.

A prognózis szerint az esti óráktól kezdődően Kárpátalja nagy részén jelentős csapadék várható. A síkvidéki területeken 15–29 mm eső hullhat le 12 órán belül, míg a hegyvidéken időszakosan havas eső és havazás is előfordulhat, 7–19 mm mennyiségben. A magasabb régiókban a csapadék intenzívebbé válhat, ami kedvez a hó tapadásának: ennek átmérője elérheti a 11–34 mm-t.

A meteorológiai szolgálat a csúszásveszélyre is figyelmeztet: több helyen ónos eső, illetve fagy alakulhat ki. A hegyvidéki útszakaszokon november 22-én éjszaka kiterjedt jegesedés várható, ezért a közlekedőknek fokozott óvatossággal érdemes közlekedniük.

A kellemetlen időjárást tovább súlyosbítja, hogy a magashegyi térségekben a szakemberek 15–20 m/s-ig erősödő északi szélre is számítanak, amely helyenként hóvihart (hóátfúvást) okozhat. Mindezekre való tekintettel a hatóságok I. fokozatú (sárga) veszélyjelzést adtak ki.

Az ilyen típusú időjárási helyzetek számos problémát okozhatnak a mindennapi életben. Előfordulhatnak:

áramellátási zavarok az elektromos hálózatra tapadó hó miatt,

közlekedési nehézségek, különösen a hegyi és erdei útvonalakon,

fennakadások a közszolgáltatások, köztük a kommunális és hírközlési szolgáltatások működésében,

problémák a turisztikai és rekreációs létesítmények, valamint az építkezések területén.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék a frissített meteorológiai előrejelzéseket, tervezzenek több időt az utazásokra, és ha tehetik, kerüljék a magasabban fekvő területeket a veszélyes időjárás ideje alatt.



Kárpátalja.ma