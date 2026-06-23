Jelentősen emelnék a gyorshajtásért járó bírságokat Ukrajnában

Új törvénytervezet készül az ukrán parlamentben, amely jelentősen szigorítaná a gyorshajtásért kiszabható büntetéseket. A kezdeményezés célja a közúti balesetek, valamint a halálos és súlyos sérülésekkel járó esetek számának csökkentése.

A javaslatot az ukrán Belügyminisztérium és a Nemzeti Rendőrség közreműködésével dolgozták ki. A tervezet szerint a jelenleginél jóval magasabb pénzbírságokra számíthatnának azok a járművezetők, akik túllépik a megengedett sebességhatárt.

Jelenleg a sebességhatár több mint 20 kilométer/órás túllépéséért 340 hrivnya, míg 50 kilométer/órát meghaladó gyorshajtásért 1700 hrivnya bírság jár.

A tervezet alapján a bírságok a következőképpen alakulnának:

20 km/órát meghaladó gyorshajtás esetén: 680 hrivnya;

40 km/órát meghaladó gyorshajtás esetén: 2040 hrivnya;

60 km/órát meghaladó gyorshajtás esetén: 2720 hrivnya;

80 km/órát meghaladó gyorshajtás esetén: 3400 hrivnya;

öt vagy több szabálysértés egy éven belül: 17 ezer hrivnya.

A jogszabálytervezetet az ukrán parlament egyelőre nem fogadta el, így a tervezett módosítások jelenleg még nem léptek hatályba.

Korábban arról is szó esett, hogy Ukrajnában pontrendszert vezethetnek be a közlekedési szabálysértések nyilvántartására, miközben tovább bővül az automata traffipaxok és közlekedési ellenőrző rendszerek hálózata az ország útjain.

Kárpátalja.ma

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