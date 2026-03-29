Ukrajna büntetőpontrendszert vezetne be a szabályszegő sofőrök ellen

Ukrajna idén büntetőpontrendszer bevezetését tervezi a sofőrök számára.

Ezt Volodimir Krejdenko képviselő jelentette ki a Rada TV csatorna adásában.

Bizonyos számú szabálysértés esetén megfosztják a személyt a jogosítványától.

A tisztviselő reményét fejezte ki, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot még idén elfogadják. Megjegyezte, hogy egyes sofőrök naponta 10-20-szor is túlléphetik a sebességhatárt, és mindezt vagy a közlekedési kamerák, vagy a járőrrendőrök rögzítik. A sofőrök befizetik a kapott bírságokat, de továbbra is megsértik a szabályokat – tette hozzá Krejdenko.

Ha bevezetjük ezt a büntetőpontrendszert, akkor a sofőrök minden egyes közlekedési szabály megsértéséért egy bizonyos pontot kapnak. Ha például az év során különféle szabálysértésekért akár 15 pontot összegyűjtenek, akkor elveszik tőlük a jogosítványukat, és újra kell vizsgázniuk, megtanulni a követelményeknek megfelelően kulturáltan vezetni, és csak ezután lesz lehetőségük visszaszerezni a vezetői engedélyt – magyarázta a képviselő.

Elmondása szerint hasonló rendszer már működik az Egyesült Államokban, valamint Németországban, Franciaországban és Lengyelországban.

