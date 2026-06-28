Ma van az Ukrán Alkotmány Napja

Június 28-án Ukrajna az alkotmány elfogadásának 30. évfordulóját ünnepli.

Ez az egyetlen olyan állami ünnep az országban, amelyet maga az alkotmány rögzít.

A dokumentumot 1996. június 28-án fogadták el, ezzel megteremtve a független ukrán állam jogi alapjait, megerősítve az ország szuverenitását és területi egységét, valamint lefektetve az emberi és állampolgári jogok alkotmányos garanciáit.

Ukrajna immár ötödik egymást követő alkalommal ünnepli az Alkotmány Napját hadiállapot idején.

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