Júniusban csaknem ezer gyorshajtót bírságoltak meg Kárpátalján

Az elmúlt hónapban 961 járművezetőt büntettek meg megyénkben a megengedett sebesség túllépése miatt – a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán.

A gyorshajtás mértékétől függően a szabálysértők 340 és 1700 hrivnya közötti pénzbírságra számíthatnak.

A hatályos szabályozás szerint:

20 km/órát meghaladó sebességtúllépés esetén 340 hrivnya bírság jár;

50 km/óránál nagyobb túllépésért már 1700 hrivnya pénzbüntetést szabnak ki.

A rendőrség ismét arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a biztonságos követési távolságot, mivel a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka.

Kárpátalja.ma

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