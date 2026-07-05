Júniusban csaknem ezer gyorshajtót bírságoltak meg Kárpátalján
Az elmúlt hónapban 961 járművezetőt büntettek meg megyénkben a megengedett sebesség túllépése miatt – közölte a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán.
A gyorshajtás mértékétől függően a szabálysértők 340 és 1700 hrivnya közötti pénzbírságra számíthatnak.
A hatályos szabályozás szerint:
- 20 km/órát meghaladó sebességtúllépés esetén 340 hrivnya bírság jár;
- 50 km/óránál nagyobb túllépésért már 1700 hrivnya pénzbüntetést szabnak ki.
A rendőrség ismét arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat és a biztonságos követési távolságot, mivel a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka.
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