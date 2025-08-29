Őrizetbe vettek egy kábítószer-kereskedőt Ungváron

Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság munkatársai elfogtak egy 34 éves melitopoli férfit, akit kábítószer terjesztésével gyanúsítanak – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata augusztus 29-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a férfi amfetamint és marihuánát árult a megyeközpontban. A gyanúsított Zaporizzsja megyéből származik, és nemrég szabadult a börtönből, ahol szándékos súlyos testi sértés miatt töltötte büntetését. A férfi később Kárpátaljára érkezett, és Ungváron telepedett le.

A terjesztőt akkor vették őrizetbe, amikor épp egy adag kábítószert vett át eladás céljából. A felületes átvizsgálás során 18 csomag amfetamint és marihuánát találtak nála.

A gyanúsított ellen büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma