Turista gyerekekre támadtak kutyák Kárpátalján

Kárpátaljára érkező turisták egy csoportját kutyák támadták meg, a szemtanúk szerint a házőrzőket egy útszéli vendéglátóhely tulajdonosa uszította a látogatókra. Két Harkiv megyei kislány szenvedett sérülést, egyikük lábát műteni kellett.

Az eset részleteiről Marianna Belemec kárpátaljai idegenvezető mesélt a Koreszpondent hírportálnak. Mint elmondta, csoportjával egy fülöpfalvi (Pilipec) kirándulásról tartottak visszafelé január 9-én. A buszon tanárok, szülők és különböző városokból érkezett gyerekek tartózkodtak. Az idegenvezető szerint éppen az Ábránka melletti hágót hagyták maguk mögött, amikor több gyerek jelezte, hogy mosdóba szeretne menni.

Buszuk az Kijev–Csap autóúton megállt egy vendéglátóhely mellett, és több gyerek és tanár is leszállt, hogy a vécé használatára engedélyt kérjenek a kávézó tulajdonosától. A férfi a kérést elutasította, a mosdót fizetség fejében sem volt hajlandó kinyitni a csoport számára.

Ekkor néhányan visszatértek a buszhoz, míg mások a kávézó mellett elhaladva az erdő felé indultak, hogy a fák takarásában könnyítsenek magukon. A kávézó tulajdonosa ekkor szabadon engedte a kutyákat, és határozott utasítással a turistákra uszította őket. Az állatok azonnal támadtak, egy gyermeket édesanyjának sikerült megóvnia a harapásoktól, de két másik lány megsérült. Egyiküket lábsérülései miatt kórházba kellett szállítani, ahol meg is műtötték.

A helyszínre mentőt és rendőrséget riasztottak, a lányt és édesanyját kórházba vitték. A kárpátaljai rendőrség képviselői azt ajánlották, hogy a feljelentés érdekében a helyszínen végezzenek orvosszakértői vizsgálatot, ám a megyénkbe tervezett látogatás rövidsége miatt ezt inkább Harkivban végeztették el. Az édesanya ott is tette meg a feljelentést.

A nyomozás folyamatban van, a kávézó tulajdonosa tagadja, hogy bárkire uszította volna kutyáit, a bűncselekményt térfigyelő kamerák hiányában csak az idegenvezető és a többi szemtanú állítása igazolja.

