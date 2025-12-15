A szülőkhöz fordul a kárpátaljai rendőrség

A tinédzserek veszélyes szórakozása miatt fordul a szülőkhöz a Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség.

A hatóságok internetes anyagok ellenőrzése során olyan videóra bukkantak, melyen fiatalok egy csoportja egy többemeletes panelház tetején tartózkodik, ahonnan vízzel töltött tasakokat dobálnak le. A rendőrök felhívják a figyelmet, hogy az ilyen cselekmény rendkívül veszélyes a résztvevők és a gyalogosok számára is, illetve akár halálos kimenetelű is lehet.

A rendvédelmi szervek fiatalkorúakkal foglalkozó munkatársai azonosították a videó szereplőit. Arra kérik a szülőket és a törvényes képviselőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyermekek szabadidős tevékenységeire, és rendszeresen emlékeztessék őket a biztonságos viselkedés szabályaira.

