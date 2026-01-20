Több mint 8000 kisbaba született Kárpátalján 2025-ben
Az Ukrán Igazságügyi Minisztérium adatai szerint tavaly 8136 csecsemő született Kárpátalján. Ezzel a mutatóval régiónk a 7. helyen áll az országban. Az adatokról Miroszlav Bileckij megyei kormányzó írt bejegyzést a Facebookon.
Mint fogalmaz, az élet a háború ellenére nem állt meg Ukrajnában, és
2025-ben összesen 168 778 gyermek született országszerte.
Kárpátalján emellett 3098 pár kelt egybe. A statisztikák azt mutatják, hogy a házasságkötések száma országosan meghaladta a válásokét.
További érdekes adat megyénkből, hogy 242-en éltek a kereszt- vagy vezetéknevük megváltoztatásának lehetőségével.