Fákat döntött ki, tetőket rongált meg a vihar Kárpátalján

A szombat esti vihar több kárpátaljai településen is jelentős károkat okozott. Az erős szél és a jégeső háztetőket rongált meg, fákat döntött ki, valamint melegházakat és termőföldeket is megrongált.

A Nagyszőlősi kistérségben különösen Magyarkomját (Veliki Komjati) és Nagycsongva (Borzsovszke) településeket sújtotta az ítéletidő, ahol több épület teteje megsérült, számos fa kidőlt, és a mezőgazdasági termésben is jelentős károk keletkeztek.

A Volóci járásban a vihar heves jégesővel érkezett. A jég megrongálta a veteményeskerteket és a gyümölcsfákat, több helyen vastag jégréteg borította az udvarokat és a földeket.

A Beregszászi és az Ungvári járásban a kidőlt fák több útszakaszon is akadályozták a közlekedést, helyenként teljesen elzárva az utat a járműforgalom elől.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net

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