Kárpátaljai hegymászó az Antarktisz csúcsán

A kárpátaljai Mihajlo Perehanja meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát, az 4892 méter magas Vinson-hegyet (Mount Vinson). A csúcson Ukrajna és szülővárosa, Técső zászlaját is kitűzte.

A 24 éves hegymászó a Szuszpilne hírportálnak elmondta, hogy csapatával 21 napig tartózkodtak az Antarktiszon. Ez idő alatt sikerült meghódítaniuk az Antarktisz legmagasabb vulkánját is – a 4181 méteres Sidley-t.

A csapatnak nem volt könnyű dolga a -40 °C-os hidegben. A técsői hegymászó elmondása szerint a csúcs közelében már nagyon esett a hó, erősödött a szél, és a látótávolság szinte a nullára csökkent.

„Nagyon nehéz volt ezt megtenni, az erőnk elhagyott minket, de mégis sikerült. Csapatunk volt az első, amely meghódította ezt a csúcsot a szezonban. Megérte!”

– mesélte a hegymászó.

Mihajlo Perehanja gyermekkora óta foglalkozik hegymászással. 16 éves korában kezdte meghódítani az első hegycsúcsokat. 2025 nyarán megmászta az Alpok legmagasabb csúcsát – a Mount Blanc-t 4810 méteres magasságban.

Mihajlo következő célkitűzése a világ legmagasabb vulkánja, a dél-amerikai Ojos del Salado megmászása, amely 6887 méter magasan van.

