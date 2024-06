Kárpátaljai katonák gyermekei nyaralhatnak Litvániában

Június 23-án 17 gyermek indult útnak Litvániába, hogy a hét folyamán Kačerginė városában üdülhessenek. Mindannyian kárpátaljai katonák gyermekei.

Erről a Kárpátaljai Megyei Tanács számolt be a Facebook-oldalán vasárnap. A tájékoztatás szerint a következő napokban a gyerekeknek több kurzust és oktatási rendezvényt is szerveznek. Ellátogathatnak majd Kaunasba és a litván fővárosba, Vilniusba is.

A gyermeküdültetést a Kárpátaljai Megyei Tanács közösen szervezte meg Valerius Makunassal, Kaunas megye vezetőjével. Ez a kárpátaljai gyermekek harmadik olyan kirándulása, amelyet a litván partnerek szerveznek a 2015-ben kötött együttműködési megállapodás értelmében – írják a közleményben.

Kárpátalja.ma