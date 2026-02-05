Kárpátalján tárgyalt a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

A sport mindig képes túllépni a politikai és a kulturális különbségeken, emellett magas moralitású és emberi minőségű kapcsolatokat képes kialakítani – fogalmazott ungvári látogatásán Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki önkormányzati, sport- és intézményvezetőkkel tárgyalt az együttműködés lehetőségeiről a parasport területén.

Szabó László elnök és kétnapos ukrajnai látogatására őt elkísérő Dányi Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója Ungváron megismerkedett a CS Gladiator adaptív sportcsapat tevékenységével, amelyet 2025 januárjában háborús veteránok hoztak létre sebesült bajtársaik rehabilitációjának és társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében a fizikai aktivitás és sportversenyek révén.

A küldöttség ezt követően felkereste a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház rehabilitációs osztályát, ahol a háború közel négy éve alatt több mint 5000 sebesült katonát láttak el, és az egyesült államokbeli támogatóknak köszönhetően Ukrajnában egyedülálló módon egy 3D nyomtató segítségével egyéni végtagcsonktartókat is készítenek.

Szabó László a nap folyamán megbeszéléseket folytatott Szerhij Timofejevvel, Ukrajna ifjúsági és sportminiszterének helyettesével, valamint Miroszlav Bileckijjel, a Kárpátalja Megyei Katonai Közigazgatási hivatal vezetőjével, akikkel áttekintették az együttműködés és segítségnyújtás lehetőségeit.

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a sajtó képviselőinek elmondta, hogy Ukrajnába és Kárpátaljára ellátogatni „különleges és lelkileg megterhelő„, mert nem csak az együttműködési lehetőségekről van szó, de „itt látjuk a háborúnak a következményeit is”.

A sport mindig képes túllépni a politikai és a kulturális különbségeken, ezzel együtt pedig „magasabb moralitáson, magasabb emberi minőségen tud kialakítani kapcsolatokat. A sport nagyszerű eszköz arra, hogy segítsen visszaintegrálni a sebesült katonákat a társadalomba”

– jelentette ki Szabó.

„Mi Magyarországon nem tudjuk, és nem is szeretnénk megtapasztalni, hogy ez így van” – mondta a sportdiplomata, hozzáfűzve, hogy ez ennek ellenére fontos ez a tapasztalat „annak érdekében, hogy megértsék a magyar emberek, hogy mi ilyen helyzetbe soha nem kerülhetünk”.

Szabó László szerint minden komoly együttműködés kis lépésekkel indul, ezért a kapcsolatépítésnek is ezt az elvet kell követni. A közeljövőben „pici kapukat kell nyitni”: közös versenyek megvalósításában a parasport és az iskolai, egyetemi sport területén, eszközbeszerzés támogatásában, a sportdiplomáciában való segítségnyújtásban, így nyílhatnak meg a nagyobb lehetőségek – mutatott rá a paralimpiai bizottság elnöke.

Forrás: MTI

Nyitókép: Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Forrás: korábbi felvétel/Földi Imre