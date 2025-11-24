Késelés miatt életét vesztette egy beregrákosi férfi

November 23-án, 20:15-kor érkezett bejelentés a mentőszolgálattól a rendőrséghez arról, hogy egy 58 éves beregrákosi férfi életét vesztette, testén pedig szúrt sebet találtak. A helyszínre azonnal kiérkezett a munkácsi járási rendőrkapitányság nyomozócsoportja, valamint a Kárpátaljai Rendőrség bűnügyi szakértői.

A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a férfi halálát késelés okozta. A rendőrök megállapították: aznap este az áldozat 30 éves ismerősével együtt alkoholt fogyasztott, amikor közöttük vita robbant ki. A szóváltás tettlegességig fajult, a vendég kést ragadott és megszúrta a házigazdát, aki a sérülés következtében meghalt.

A bűncselekmény eszközét, a kést a helyszínen lefoglalták. A rendőrök a 30 éves férfit szintén még a helyszínen őrizetbe vették, majd az ukrán Büntetőeljárási Törvénykönyv 208. cikke alapján ideiglenes fogdába szállították.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A bűncselekmény 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A nyomozás folyamatban van.

Kárpátalja.ma