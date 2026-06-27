Késsel támadt a toborzótisztekre egy férfi Harkivban

Késes támadás érte a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) munkatársait Harkivban – a Harkivi TCK sajtószolgálata.

Az incidens következtében egy katona életét vesztette, egy másik pedig megsérült.

A rendelkezésre álló információk szerint a katonák éppen értesítési feladatokat láttak el, amikor a csoport vezetője odalépett egy férfihoz, bemutatkozott, majd az ismeretlen hirtelen késsel támadt rá és társaira.

A támadásban két katona sérült meg. Egyiküket megműtötték, jelenleg kórházban ápolják. A másik katona azonban a súlyos szúrt sérülések következtében – az újraélesztési kísérletek ellenére – életét vesztette.

Az elkövető a támadást követően elmenekült a helyszínről. A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit, és megteszi a szükséges intézkedéseket az elfogása érdekében.

A Harkiv Megyei Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ részvétét fejezte ki az elhunyt katona hozzátartozóinak és bajtársainak. A támadás körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →