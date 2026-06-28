Késsel támadt szomszédjára egy férfi Munkácson
Őrizetbe vették a rendőrök azt a 62 éves munkácsi férfit, aki a gyanú szerint késsel életveszélyesen megsebesítette 40 éves szomszédját – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán.
Az eset június 28-án, éjfél után történt egy társasházban. A nyomozás eddigi adatai szerint a két férfi között hosszabb ideje feszült viszony volt. Az idősebb férfi a lépcsőházban várta meg szomszédját, majd kétszer megszúrta: egyszer a hasán, egyszer pedig a mellkasán.
A sértettnek sikerült kimenekülnie az utcára, ahol a közelben tartózkodók megakadályozták a támadót abban, hogy folytassa az erőszakot. A megsebesített férfit kórházba szállították, jelenleg sebészeti osztályon ápolják.
A rendőrök a feltételezett elkövetőt lakóhelyén elfogták, a bűncselekményhez használt kést lefoglalták. Az ügyben emberölési kísérlet miatt indult büntetőeljárás, a nyomozás folyamatban van.