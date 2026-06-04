Két halálos áldozata van a Szolyva közelében történt motorbalesetnek

Tragikus közlekedési baleset történt a Kijev–Csap autóúton, Szolyva közelében. a motoros egy előzési manőver során a szembejövő sávban ütközött egy teherautóval.

A baleset szerda este, kijevi idő szerint 21:20 körül történt. A helyszínre a munkácsi járási rendőrkapitányság nyomozói és a megyei rendőrfőkapitányság szakemberei vonultak ki, akik megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát.

Az előzetes adatok szerint a Yamaha motorkerékpár 33 éves, beregszentmiklósi lakos vezetője két tehergépkocsit próbált megelőzni, amikor a szemközti sávban összeütközött egy Volvo teherautóval. A motor vezetője és 42 éves utasa a helyszínen életét vesztette.

A Volvo 46 éves, izai sofőrjét alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely nem mutatott ki alkoholfogyasztást. A hatóságok mindkét járművet lefoglalták, az ügyben pedig büntetőeljárás indult a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése miatt. A baleset pontos körülményeinek tisztázására szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

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