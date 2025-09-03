Két kárpátaljai férfi brutálisan meggyilkolt egy kijevi férfit

Kijevben bíróság elé állítottak két kárpátaljai férfit, akik meggyilkoltak egy 29 éves férfit.

A vádirat szerint a bűncselekmény idén áprilisban egy bérelt lakásban történt, ahol a 21 és 22 éves kárpátaljai testvérpár lakott. Dolgozni mentek az ukrán fővárosba. A nyomozás szerint a fiatalemberek meghívtak magukhoz egy 29 éves kijevi lakost. Együtt ettek és ittak, majd konfliktus alakult ki közöttük. A testvérpár késsel és fazékkal ütötte a kijevi férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szerzett a mellkasán, hátán és arcán, hogy a helyszínen életét vesztette.

A bűncselekmény után az egyik testvér értesítette a rendőrséget, és bejelentette az esetet. Mindkét gyanúsítottat őrizetbe vették az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikkelye alapján.

A vád szerint előre kitervelt gyilkosság történt.

Ez az esemény jelentős visszhangot váltott ki az ukrán fővárosban a társadalmi problémák miatt. Évente több ezer fiatal érkezik Kijevbe munka és jobb élet reményében. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy nem mindegyikük alkalmazkodik könnyen az új környezethez. Ez az áramlás, bár hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, bizonyos kihívásokat is jelent a város infrastruktúrája és szociális szolgáltatásai számára.

A büntetőjogi szakértők megjegyzik, hogy az ilyen bűncselekmények gyakran több tényező együttes hatásának eredményei: alkoholfogyasztás, kontrollálatlan agresszió és társas kapcsolatok hiánya.

Az ügy jelenleg bírósági tárgyaláson van.

A két férfi akár életfogytiglani bürtönbüntetésre számíthat, mivel a kollektívan elkövetett bűncselekmények súlyosabb büntetést vonnak maguk után.

A goloskarpat.info nyomán.

Kárpátalja.ma