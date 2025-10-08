Feleségével és kislányával is végzett egy ukrajnai férfi

Hangos veszekedést követően 42 éves feleségét és 9 éves kislányát is leszúrta egy férfi a Zsitomir megyei Kotyivka községben. A kettős gyilkosság után a háziállatokkal is végzett – olvasható az Ungvar.info hírportálon.

Az eset október 7-én történt. A gyilkosság után az elkövető a vitát rendezni próbáló, szomszédban élő nőt is megsebesítette, majd megölte a család két macskáját és kutyáját. A sérült asszonyt kórházba szállították.

A hátrányos helyzetű családban öt gyermek nevelkedett, köztük három kiskorú lány. A férfit és feleségét 2025 augusztusában megfosztották szülői jogaiktól.

A hatóságok szándékos emberölés és állatkínzás miatt indítottak eljárást, a kegyetlen férfi akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

