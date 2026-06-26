Kettős tragédia Beregszászban: anya és fia is életét vesztette

Rendkívüli tragédia történt Beregszászban: egyetlen mentőriasztás során két ember vesztette életét. A mentőket egy rosszullét miatt hívták ki egy idős nőhöz, ám a helyszínre érkező egészségügyi dolgozók már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A beavatkozás közben hirtelen a nő fia is rosszul lett, majd leállt a keringése. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban minden erőfeszítésük ellenére a férfi életét sem sikerült megmenteni.

A tragikus esetről értesítették a rendőrséget, amely vizsgálja a történtek körülményeit.

Kápátalja.ma

Forrás: Facebook/

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