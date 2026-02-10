Kézigránátot dobott a toborzótisztek közé egy férfi Cserkasziban

A hatóság munkatársai őrizetbe vettek egy 55 éves férfit, aki gránátot dobott a toborzótisztek közé Cserkasziban – tudatta a helyi rendőrség február 9-én.

A tájékoztatás szerint a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) munkatársai igazoltatni akartak egy férfit, aki megtagadta a dokumentumai felmutatását. A férfi agresszíven viselkedett, majd gránátot dobott a toborzótisztekre és a rendfenntartókra, ami fel is robbant. A lőszer pontos típusát szakértők vizsgálják.

A férfi ellen hivatalos személyek sérelmére elkövetett gyilkossági kísérlet miatt büntetőeljárást indítottak. Tettéért 5-től 10 évig terjedő, vagy akár életfogytiglanig tartó szabadságvesztéssel is sújtható.

