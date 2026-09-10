Kiesett az ablakból egy férfi Ungváron
Súlyos sérüléseket szenvedett egy 39 éves férfi Ungváron, miután kiesett egy ablakból. A mentők a városi kórházba szállították.
A helyszínre sürgősségi mentőegységet riasztottak. Megállapították, hogy a férfi ágyéki gerinc és a medencecsont törést szenvedett, valamint a jobb csuklója is eltört.
A sérültet az Ungvári Városi Kórházba szállították.
Az esetről értesítették a rendőrséget is.
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