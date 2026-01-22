Kijevben három napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes lakóházban
Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.
A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.
Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban.
Január kezdete óta több százezren hagyták el az ukrán fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, mivel a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt.
Klicsko polgármester szerint Kijevben a háború kezdete, 2022 februárja óta először alakult ki ilyen bonyolult helyzet az energetikai szektorban.
Január 20-án új robbanássorozat történt Kijevben. Ezt követően a fővárosban újabb áram-, fűtés- és vízellátási zavarok kezdődtek.
Vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be további három ukrajnai régióban – közölte a helyi média és a regionális energiaszolgáltatók. Ez utóbbiak adatai szerint a korlátozások most Kirovohrad és Mikolajiv megyékben vannak érvényben.
A Sztrana című lap arról írt, hogy vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be Vinnicja megyében.
Korábban a vészhelyzeti áramszünetekről Dnyipropetrovszk, Kijev, Odessza, Poltava, Szumi, Harkiv, Cserkaszi és Csernyihiv megyékből érkeztek hasonló hírek.
Az energetikai vészhelyzet bevezetése után Ukrajnában megtiltották a részletes jelentések közzétételét az energiarendszer állapotáról. Most a nemzeti energiavállalat, az Ukrenerho napi jelentéseiben csak annyit közölt, hogy „az ország több régiójában vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el”. Konkrét adatokat nem közöltek, a felhasználók a helyi szolgáltatók honlapjain tájékozódhatnak a saját régiójukról.
