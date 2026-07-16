Kinevezték Ukrajna új miniszterelnökét

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács július 16-án, csütörtökön 289 képviselő támogatásával Szerhij Koreckijt nevezte ki Ukrajna új miniszterelnökévé.

A parlamenti szavazást megelőző felszólalásában Koreckij kiemelte az Ukrnafta és a Naftohaz élén szerzett vezetői tapasztalatait. Mint fogalmazott, munkája során bebizonyították, hogy az állami vállalatok is képesek hatékonyan működni.

„Megmutattuk, hogy az állami irányítás lehet és kell is, hogy eredményes legyen. Mindig hittem abban, hogy a hatékonyság az embereken, a felelősségvállaláson, a szakmaiságon és a tisztességes szabályokon múlik. Ezeket az elveket szeretném a teljes kormány munkájában is érvényesíteni” – mondta az új kormányfő.

Szerhij Koreckij 1978-ban született Luckban. Pályafutása kezdetén a Kontinium cégcsoportnál dolgozott, ahol Ihor Jeremejev üzletember és egykori parlamenti képviselő munkatársa volt.

2013-ban a WOG töltőállomás-hálózat vezérigazgatójává nevezték ki. Később, miután az állam átvette az Ukrnafta és az Ukrtatnafta irányítását, mindkét vállalat élére ő került. Iparági források szerint vezetése alatt a társaságok eredményesen működtek, és kezdeményezésére az ukrán állam megvásárolta a Shell ukrajnai töltőállomás-hálózatát, amikor a vállalat kivonult az országból.

2025 elején sikeresen pályázott a Naftohaz vezérigazgatói posztjára. Vezetése alatt a vállalat megkezdte a 2025–2026-os fűtési szezonra szükséges földgázkészletek feltöltését, miközben jelentős szerepet vállalt a szükséges finanszírozás és hitelforrások biztosításában.

Koreckij korábban nem töltött be tisztséget a kormányzati igazgatásban, ugyanakkor több jelentős állami energetikai vállalat irányításában szerzett vezetői tapasztalatot.

Kárpátalja.ma/UNIAN

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