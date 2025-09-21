Őrizetbe vették a rendőrökre tüzet nyitó férfit

Kirovohrad megye Novoukrajinszkiji járásában szeptember 20-án egy helyi lakos rálőtt az őt igazoltató rendőrökre – olvasható az Ukrán Nemzeti Rendőrség vezetője, Ivan Vihivszkij Facebook-oldalán.

Két rendfenntartót sebesített meg az elkövető, egyikük állapota súlyos. A másik rendőr könnyebb karsérülést szenvedett.

A megyében különleges művelet indult, melynek eredményeként kézre kerítették az 1979-es születésű támadót. Házilag átalakított revolvert, lőszert, puskaport és egyéb tárgyi bizonyítékokat találtak nála.

A főrendőr köszönetet mond a kollégáikat ápoló orvosoknak és az életük kockáztatása árán is bátran szolgáló rendvédőknek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ivan Vihivszkij