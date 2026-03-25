Magyar állami kitüntetéseket adtak át a beregszászi konzulátuson

A március 15-i magyar nemzeti ünnep alkalmából Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke állami kitüntetést adományozott két kárpátaljai közéleti személynek. Az elismeréseket Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja adta át Beregszászban március 25-én.

A jelenlévőket Vida László főkonzul köszöntötte. Beszédében kiemelte: március 15., augusztus 20. és október 23. egyaránt lehetőséget kínál arra, hogy számot vessünk azzal, mennyit teszünk nemzetünkért a hétköznapokban. Hangsúlyozta:

A mostani kitüntetéssel Magyarország azt kívánja üzenni, hogy számon tartja, megbecsüli és a közösség elé állítja idősebb Szajkó Károlyt és Barta Ferencet.

Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke a kitüntetettek munkásságát méltatta, és hangsúlyozta: mindig szükség van a hozzájuk hasonló példaképekre.

Idősebb Szajkó Károlyt, Visk község volt polgármesterét, a Viski Kalász labdarúgócsapat volt edzőjét, a KMKSZ ellenőrző bizottságának korábbi elnökét a kárpátaljai szórványmagyarság érdekében végzett kiemelkedő közéleti, sportoktatói és közösségépítői munkássága elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítették.

Barta Ferencnek, a KMKSZ választmányi tagjának, a Beregsomi Alapszervezet elnökének a kárpátaljai magyarság érdekében végzett kiemelkedő közösségépítő, közéleti és politikai munkássága elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozták.

Az elismeréseket a köztársasági elnök nevében Vida László főkonzul adta át.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

