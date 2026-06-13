Új állami kitüntetést alapítottak a közösségek számára Ukrajnában

Új állami elismerést vezetnek be Ukrajnában „Megmentő Közösség” («Громада-рятівник») néven – olvasható az elnök 2026. június 11-én kiadott, №491/2026-os számú rendeletében.

Az új kitüntetés sajátossága, hogy nem magánszemélyeknek, hanem területi közösségeknek ítélik oda.

Az elismerést azok a közösségek kaphatják meg, amelyek lakói a háború idején kiemelkedő szolidaritásról, emberségről és helytállásról tettek tanúbizonyságot.

A kitüntetés odaítélésénél figyelembe veszik többek között a frontközeli térségeknek nyújtott humanitárius segítséget, a védelmi erők támogatását, valamint minden olyan tevékenységet, amely hozzájárul Ukrajna függetlenségének és szuverenitásának megőrzéséhez.

Az elismerésre a Miniszteri Kabinet, a megyei katonai adminisztrációk, valamint a Kijevi Városi Katonai Adminisztráció tehet javaslatot. A végső döntést az államfő hozza meg, amelyet rendeletben rögzítenek.

A kitüntetésben egy közösség csak egyszer részesülhet.

A „Megmentő Kistérség” elismerés központi eleme egy díszszobor, amely két, egy stilizált szívet tartó kezet ábrázol. A talapzaton a kitüntetés neve és Volodimir nagyfejedelem állami jelképe található.



Az elismeréshez emlékplakett és díszdoboz is tartozik.

Az RBK-Ukrajina nyomán.

(Nyitókép: president.gov.ua)

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