Súlyos konyhai balesetet szenvedett egy fiatal Kárpátalján
Konyha baleset történt a Szolyvai járásban június 7-én – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat szolyvai kirendeltsége.
Egy 16 éves lány konyhai munkavégzés közben, figyelmetlenség következtében súlyos sérülést szenvedett. A mentősök vizsgálata alapján a lány bal hüvelykujjának részleges amputációja történt.
A sérültet azonnal kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.
A mentőszolgálat az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a konyhai munkavégzés során betartandó biztonsági szabályok fontosságára. A kések és egyéb éles konyhai eszközök használata fokozott körültekintést igényel, ugyanis egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos, akár maradandó sebesülésekhez vezethet.
(Nyitókép: illusztráció)
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