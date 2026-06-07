Súlyos konyhai balesetet szenvedett egy fiatal Kárpátalján

Konyha baleset történt a Szolyvai járásban június 7-én – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat szolyvai kirendeltsége.

Egy 16 éves lány konyhai munkavégzés közben, figyelmetlenség következtében súlyos sérülést szenvedett. A mentősök vizsgálata alapján a lány bal hüvelykujjának részleges amputációja történt.

A sérültet azonnal kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

A mentőszolgálat az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a konyhai munkavégzés során betartandó biztonsági szabályok fontosságára. A kések és egyéb éles konyhai eszközök használata fokozott körültekintést igényel, ugyanis egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos, akár maradandó sebesülésekhez vezethet.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →