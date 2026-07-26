Korlátozhatják a mozgósítást elkerülők jogait Ukrajnában

Ukrajnában elkészült egy törvénytervezet, amely szigorúbb intézkedéseket vezetne be a mozgósítás alól kibúvó személyekkel szemben – jelentette az Ukrajinszka Pravda Olha Resetilova katonai ombudsman Szabadság Rádiónak adott interjújára hivatkozva.

A tervezet értelmében korlátozhatnák az érintettek hozzáférését egyes közigazgatási szolgáltatásokhoz, befagyaszthatnák bankszámláikat, betilthatják vezetői engedélyüket, valamint más szankciókat is alkalmazhatnának velük szemben. Resetilova elmondta, hogy a jogszabálytervezet már elkészült, ugyanakkor azt egyelőre még nem nyújtották be a parlamentnek.

A katonai ombudsman szerint a tervezett intézkedések célja, hogy hatékonyabb eszközöket biztosítsanak a hatóságok számára a mozgósítás elől kitérő személyek felkutatására, miközben korlátoznák szabad mozgásukat és egyes állami szolgáltatások igénybevételét.

Olha Resetilova úgy véli, az intézkedések méltányosak azokkal a katonákkal szemben, akik hosszú ideje szolgálnak a fronton, és mielőbb leváltásra szorulnak. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szigorításokat a katonai állomány átgondolt, fokozatos leszerelésével párhuzamosan kell megvalósítani.

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