Korlátozzák az éjszakai motorkerékpár-forgalmat Huszton

A Huszti Városi Tanács végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy intézkedéseket vezet be az éjszakai csendháborítás visszaszorítása érdekében. A határozatot a lakosok ismétlődő panaszai nyomán fogadták el – közölte a Huszti Városi Tanács a hivatalos oldalán.

A városvezetés elsősorban a hangos kipufogóval közlekedő motorkerékpárokra és átalakított vagy hibás kipufogórendszerű személygépkocsikra kíván nagyobb figyelmet fordítani. Az ilyen járművek kijevi idő szerint 22:00 és 08:00 óra között jelentős zajterhelést okoznak, és negatívan befolyásolják a köznyugalmat.

A döntés értelmében a rendőrség fokozottan ellenőrzi majd a zajszintet a lakóövezetekben és a motorkerékpáros forgalom által leginkább érintett utcákon, valamint intézkedik a csendháborításra vonatkozó szabályokat megszegő járművezetőkkel szemben.

A városvezetés arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák tiszteletben a lakók pihenéshez való jogát, és tartsák be a zajvédelemre vonatkozó előírásokat.

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