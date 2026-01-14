Korrupciós nyomozás folyik Julija Timosenko ellen

Az ukrán korrupcióellenes szervek gyanúsítottként hallgatták ki Julija Timosenkót, a parlamenti Batykivscsina párt frakcióvezetőjét. A nyomozók éjjel többórás házkutatást tartottak a párt kijevi irodájában, amely során dokumentumok mellett a politikus személyes tárgyait is lefoglalták.

Timosenko tagadja bűnösségét az ellene felhozott vádakban, és úgy véli, az eljárás politikai megrendelésre történik.

Az esetről Timosenko számolt be közösségi oldalán, de a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egyelőre nem adott ki közleményt.

A pártelnök szerint több mint harminc felfegyverzett személy hatolt be a Batykivcsina kijevi irodájába, de nem rendelkeztek ehhez szükséges engedéllyel. Mint írja, a hatóságok nem találtak bizonyítékot jogellenes tevékenységre, ezért telefonokat, parlamenti iratokat és olyan pénzt foglaltak le, amely szerepelt az adóbevallásában.

„Kategorikusan visszautasítom az összes abszurd vádat”

– hangsúlyozta Timosenko, aki a történteket a Euromajdan idején tapasztalt politikai üldöztetésekhez hasonlította. A képviselőnő úgy véli, a hatóságok aktivitása összefüggésben áll a közelgő választásokkal.

„Úgy tűnik, a választások sokkal közelebb vannak, mint gondoltuk, és valaki megkezdte a politikai ellenfelek eltakarítását”

– jelentette ki.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

Nyitókép: Julija Timosenko Facebook-oldala