Közel 40 menekült érkezett Munkácsra

Újabb evakuációs vonat futott be a munkácsi vasútállomásra – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán január 15-én.

A Zaporizzsja megyéből érkező 39 menekült között 20 gyermek is volt. A legfiatalabb utasok 2025-ben születtek.

A vasútállomáson pszichológusok, önkéntesek és a mentőszolgálat munkatársai fogadták a menekülteket. A szakemberek segítséget nyújtottak a poggyász szállításában, pszichológiai támogatást biztosítottak, és eljuttatták őket új otthonukba.

