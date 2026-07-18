Két tizenéves lány balesetezett a rollerével Ungváron

Közlekedési baleset történt Ungváron, ahol egy személygépkocsi és egy elektromos roller ütközött össze. A mentőszolgálat beszámolója szerint a rolleren egyszerre két, hozzávetőleg 17 éves lány utazott. Az ütközés következtében mindketten megsérültek: egyikük fejsérülést és felső végtagi sérülést szenvedett, míg a másik lánynál koponyasérülést és zúzódásokat állapítottak meg.

A balesetet követően szóváltás, majd dulakodás alakult ki az autó vezetője és egy járókelő között. A sofőr a konfliktus során ajaksérülést és zárt koponyasérülést szenvedett.

A helyszínre két mentőegység érkezett, a három sérültet ellátták, majd a városi klinikai kórházba szállították őket további vizsgálatokra és kezelésre.

Mint a mentőszolgálat szakemberei megjegyzik, egy elektromos rolleren ketten közlekedni különösen veszélyes.

Kárpátalja.ma

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