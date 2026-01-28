Tavaly több mint 60-an haltak meg közúti balesetben Kárpátalján

2025 folyamán a kárpátaljai rendőrség munkatársai 1744 közlekedési balesetet regisztráltak a megyében.

A leggyakoribb közúti balesetek továbbra is a járművek összeütközése (869 eset), az akadályoknak való ütközés (355), a felborulás (157), valamint a parkoló autóknak való ütközés (169). Gyalogosokat 104 esetben gázoltak el. Összességében a gázolásos esetek teszik ki a regisztrált balesetek 94%-át.

A tavalyi év során 323 közúti balesetnél regisztráltak sérülteket vagy halálos áldozatokat. A balesetek következtében 64 ember halt meg, továbbá 358-an szenvedtek különböző súlyosságú sérüléseket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetek fő oka továbbra is a biztonságos sebességhatár túllépése, valamint a járművek közötti követési távolság be nem tartása.

2024-ben 1788 közlekedési balesetet rögzítettek Kárpátalján, amelyek közül 332 járt sérültekkel. Ebben az évben 79 ember halt meg közúti balesetben, 341-en pedig megsérültek.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net