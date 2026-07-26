Két motorkerékpár karambolozott a Beregszászi járásban

Súlyos közlekedési baleset történt a Beregszászi járásban, ahol két motorkerékpár ütközött össze. A balesetben három fiatal, egy 18, egy 19 és egy 20 éves férfi sérült meg.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 20 éves sérült nyílt lábszártörést és fejsérüléseket szenvedett. A 18 éves fiatalnál agyrázkódást, valamint fej- és arcsérüléseket állapítottak meg, míg a 19 éves motoros könnyebb fejsérülést szenvedett.

A három sérültet a beregszászi kórházba szállították. Az egyik beteg, akinél az arckoponya csontjainak törését is megállapították, további kezelés céljából később a Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórházba került.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →