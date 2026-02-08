Közúti baleset történt Munkácson

Közlekedési balesetről érkezett bejelentés a járőrszolgálathoz február 7-én este Munkácson – tudatta a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán.

A helyszínre kiérkező rendfenntartók megállapították, hogy egy Renault márkájú személyautó sofőrje áthajtott a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő Volkswagennel.

A vétkes sofőr vérében 1,73 ‰ alkoholt mutatott ki a szonda.

A szabálysértővel szemben közigazgatási eljárás indult.

A járőrök ismételten arra kérik a járművezetőket, hogy közlekedjenek felelősségteljesen, és szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat.

Kárpátalja.ma