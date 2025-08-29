Közúti baleset történt éjszaka a Munkácsi járásban

Közlekedési balesetről kapott bejelentést a mentőszolgálat augusztus 29-én 00:10-kor Mezőterebes (Sztrabicsovo) községből – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A bejegyzés szerint a balesetben egy személygépkocsi volt érintett, és két személy sérült meg. A sérülteket kórházba szállították.

A DSZNSZ ismételten felhívja a sofőrök figyelmét a közlekedési szabályok betartásának fontosságára. A biztonságos sebesség megválasztása, a biztonsági öv használata, valamint a látási viszonyokhoz való alkalmazkodás életeket menthet az utakon.

