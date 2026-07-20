Kútba esett egy hároméves kislány a Beregszászi járásban

Kórházba szállítottak egy hároméves kislányt, aki egy mintegy 2,5 méter mély kútba esett a Beregszászi járásban – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat július 20-án.

A baleset következtében a gyermek csaknem megfulladt. A helyszínre két mentőegység is érkezett: az egyik a riasztásra vonult ki, a másik pedig egy betegszállításból tartott vissza, és azonnal csatlakozott a mentéshez.

A mentők ellátták a kislányt, stabilizálták az állapotát, oxigénterápiában részesítették, majd a Nagyszőlősi Kórházba szállították. A beavatkozás után a gyermek eszméleténél volt és önállóan lélegzett.

Az esetről a rendőrséget is értesítették. A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a kutakat és más veszélyes udvari létesítményeket megfelelően le kell fedni és el kell zárni a kisgyermekek elől, mert már néhány másodpercnyi felügyelet nélküli idő is súlyos balesethez vezethet.

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