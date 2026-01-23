Emberéletet követelt egy lakástűz Munkácson

Lakástűzhöz riasztották a munkácsi tűzoltókat január 23-án. A lángok egy Oroszvég (Roszvihivszka) utcai kilencemeletes társasház egyik lakásában csaptak fel az éjjeli órákban.

A szomszédok vészhívására reagálva két egység érkezett a helyszínre. A szakemberek a felsőbb emeletek 12 lakójának evakuálása után megkezdték az oltási műveletet.

A mentés során a lakás egyik helyiségében egy eszméletlen állapotú 52 éves férfire találtak rá. A tűzoltók azonnal újraélesztést alkalmaztak nála az orvosi segítség érkezéséig, de az életét sajnos mégsem sikerült megmenteni. A mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A tűzoltók az 5 négyzetméternyi területen pusztító lángokat fél óra alatt eloltották. A szakszolgálat a tűzvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a lakosságot.

Kárpátalja.ma