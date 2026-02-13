Lavinaveszély van érvényben a Kárpátokban

Lavinaveszélyre figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége pénteken.

A DSZNSZ közleménye szerint február 13-án és 14-én a térség keleti részén hármas szintű riasztás van érvényben. Február 15-én és 16-án a levegő hőmérsékletének csökkenése miatt a hegyvidéki területeken mérsékelt, kettes szintű lavinaveszély lesz.

A túrázókat arra kérik, hogy amennyiben mégis útnak indulnak, állítsák megfelelően össze túrahátizsákjukat: hálózsákot, zseblámpát, esőkabátot, túrabotokat, váltásruhát és -cipőt, valamint elsősegélykészletet is vigyenek magukkal. Semmi esetre se vágjanak neki egyedül az útnak!

Amennyiben valaki bajba kerül, hívja a 101-es segélyhívószámot.

Kárpátalja.ma