Lavinaveszély van a Kárpátokban

Lavinaveszélyre figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége csütörtökön.

A DSZNSZ közleménye szerint január 15-én és 16-án a hegyvidéki területeken lavinaveszély várható a folyamatos havazás miatt.

A térség keleti részén kettes szintű riasztás van érvényben.

A mentőszolgálat munkatársai arra kérik a kirándulókat, hogy amennyiben mégis útnak indulnak, állítsák megfelelően össze túrahátizsákjukat: hálózsákot, zseblámpát, esőkabátot, túrabotokat, váltásruhát és -cipőt, valamint elsősegélykészletet is vigyenek magukkal. Semmi esetre se vágjanak neki egyedül az útnak!

Amennyiben valaki bajba kerül, hívja a 101-es segélyhívószámot.

