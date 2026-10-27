Leégett egy faépület az Ungvári járásban

Több mint három órán át oltották a lángokat a tűzoltók az Ungvári járásban található Turjamezőn (Turja Poljana), ahol egy 400 négyzetméteres faépület gyulladt ki. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos raktárépületre.

A lángokat hétfő este vették észre helyiek a település Zelena utcájában, és azonnal értesítették a katasztrófavédelmet. A helyszínre Ungvárról, Perecsenyből és Szolyváról is érkeztek tűzoltóegységek.

A lángok addigra az épületet teljes egészében elborították, és egy közeli raktárt is veszélyeztettek. Ennek megóvásáról a tűzoltók gondoskodtak.

A tűz keletkezésének okát és a kár pontos mértékét vizsgálják.

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