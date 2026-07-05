Leukémiával küzd egy ötéves nagydobronyi kislány

Súlyos betegséggel küzd egy ötéves nagydobronyi kislány, . Az orvosok leukémiát diagnosztizáltak nála, jelenleg a lembergi gyermekkórházban kezelik.

A hosszadalmas és rendkívül költséges gyógykezelés komoly anyagi terhet ró a családra, ezért a hozzátartozók minden segítséget hálás szívvel fogadnak. A legkisebb támogatás vagy akár a felhívás megosztása is hozzájárulhat ahhoz, hogy Viktória megkapja a szükséges kezeléseket.

A család szerint Viktória életvidám, mosolygós, kedves kislány, akinek egyetlen vágya, hogy mielőbb meggyógyuljon, és hazatérhessen szeretteihez, barátaihoz.

Akik szeretnék támogatni a családot, az alábbi bankszámlára utalhatnak:

Kedvezményezett: Bara Viktória

Bankszámlaszám: 5168 8727 7949 5984

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