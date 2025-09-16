Lezuhant a hetedik emeletről egy tinédzser Ungváron

Tragikus baleset történt ma Ungváron a Zankovecka utcában – adta hírül a zakarpattya24.com szeptember 16-án.

A hírportál Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség szóvivőjére hivatkozva azt közölte, hogy az áldozat egy 17 éves fiatalember volt. A szóvivő szerint valószínűleg tiltott szerek hatása alatt állt, és saját gondatlansága miatt zuhant le a hetedik emeleti tűzlépcsőről. A fiatal a helyszínen életét vesztette.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció