Lezuhant a negyedik emeletről egy 14 éves lány Szolyván

Súlyos sérüléseket szenvedett egy 14 éves lány, miután kiesett egy elhagyatott épület negyedik emeleti ablakából Szolyván – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata július 19-én.

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset idején a lány egy régi kollégium épületének ablakpárkányon ült, amikor elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant.

Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a kiskorú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A baleset következtében politraumát szenvedett, kórházba szállították. Az orvosok szerint állapota súlyos, de nincs életveszélyben.

A fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrök vizsgálják az eset körülményeit, így azt is, hogyan jutott a lány alkoholhoz, illetve miért tartózkodott késő este felnőtt felügyelete nélkül az elhagyott épületben.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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