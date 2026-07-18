Lezuhant a tetőről egy férfi a Técsői járásban

Súlyos sérülésekkel került kórházba egy 40 éves férfi, aki saját házának tetején végzett munkálatok közben lezuhant a Técsői járásban – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat július 18-án.

A baleset következtében a férfi többszörös traumát, valamint a derék és a medence tájékát érintő sérüléseket szenvedett.

A mentők a helyszínen ellátták, stabilizálták az állapotát, majd a Técsői Járási Kórházba szállították további vizsgálatokra és kezelésre.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a magasban végzett munkák fokozott veszélyt jelentenek, ezért mindig megfelelő létrát és zuhanás elleni védőfelszerelést kell használni, valamint lehetőség szerint nem szabad egyedül dolgozni a tetőn.

Kárpátalja.ma

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