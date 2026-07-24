Ló rúgott fejbe egy férfit Tiszacsomán

Sürgősségi ellátásra szorult egy férfi a Beregszászi járásban található Tiszacsomán, miután egy ló fejbe rúgta.

A helyszínre érkező mentősök felmérték a férfi állapotát, ellenőrizték életfunkcióit, ellátták a fejsérülését, majd folyamatos megfigyelés mellett a beregszászi kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az ilyen sérülések akkor is életveszélyesek lehetnek, ha a sérült kezdetben jól érzi magát, ezért azonnal orvosi segítségért kell fordulni.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →